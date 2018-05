Salah faz história, Liverpool goleia e se garante na Liga dos Campeões

Tanto o Liverpool quanto o egípcio Mohamed Salah não poderiam ter encerrado o Campeonato Inglês de maneira mais impecável. Atuando em casa neste domingo, pela última rodada da competição, a equipe goleou o Brighton & Hove Albion por 4 a 0. Destaque para o próprio atacante, autor do primeiro gol.

O resultado fez o Liverpool chegar aos 75 pontos e se garantir na quarta colocação. Está, assim, classificado à próxima Liga dos Campeões independentemente do resultado da decisão da atual edição, em que enfrenta o Real Madrid no dia 26 de maio.

Já o egípcio, com o gol marcado neste domingo, chegou aos 32 no Campeonato Inglês e entrou para a história como o maior artilheiro de uma Premier League disputada em 38 rodadas.

Foi o próprio Salah quem abriu o caminho para a vitória, ao marcar o primeiro gol aos 26 minutos. Estava fácil. Ainda no primeiro tempo, Dejan Lovren ampliou. E, na etapa final, Dominic Solanke e Andrew Robertson decretaram a goleada.

O Liverpool, agora, se concentra para a decisão da Liga dos Campeões. E o Brighton & Hove Albion, que encerrou a competição com 40 pontos, na 15ª colocação, festeja a permanência na primeira divisão.

Concorrente do Liverpool para assumir a quarta posição e ficar com a vaga na próxima Liga dos Campeões, o Chelsea decepcionou neste domingo e encerrou a temporada com uma acachapante derrota para o Newcastle, fora de casa, por 3 a 0.

A equipe, assim, com o decepcionante resultado, terminou com 70 pontos, na quinta colocação e ao menos garantida na Liga Europa. Já o Newcastle, com 44 pontos, encerrou a competição na décima posição.

Na despedida de Arsène Wenger, por sua vez, o Arsenal não decepcionou e superou o Huddersfield Town por 1 a 0, fora de casa. Aubameyang marcou ainda no primeiro tempo o gol que deixou a equipe com 63 pontos, na sexta colocação e também classificada à Liga Europa.

Já o Burnley, embora tenha terminado em sétimo e se garantido na repescagem da Liga Europa, decepcionou em casa e caiu para o Bournemouth por 2 a 1. Já o Crystal Palace superou o rebaixado West Bromwich por 2 a 0, enquanto o West Ham derrotou o Everton por 3 a 1.