Salário alto afasta Petkovic do Fla O meia Petkovic, do Flamengo, foi afastado da equipe pelo presidente do clube, Edmundo Santos Silva, neste domingo, por causa do alto valor de seus salários, cerca de US$ 160 mil. Segundo o dirigente, o jogador se recusa a ter seus vencimentos reduzidos "para entrar na nova realidade salarial do clube". "Ele só volta se acertarmos quanto será seu novo salário", disse o Edmundo. Depois de mais um desentendimento, a tendência é a de que o iugoslavo tenha seu passe negociado antes do término do primeiro semestre. Petkovic tinha sua presença confirmada para o jogo deste domingo contra o América, pelo Torneio Rio-São Paulo, mas o técnico João Carlos foi impedido pela diretoria de escalá-lo. O jogador foi afastado inclusive da delegação que foi a Moça Bonita, em Bangu, na zona oeste, local da partida.