Salário atrasa acerto com Luxemburgo A diretoria do Palmeiras estava pronta para anunciar Vanderlei Luxemburgo como novo técnico do time para os conselheiros do clube, nesta quarta-feira à noite, em reunião do Conselho Fiscal no Palestra Itália, mas o acordo ainda não foi fechado. O diretor de futebol Sebastião Lapola, porta-voz do presidente Mustafá Contursi, fez proposta salarial de R$ 90 mil ao treinador e esperava uma resposta positiva, mas ele quer cerca de R$ 40 mil a mais. Os dirigentes não esperavam que o treinador fosse dificultar o acerto. Afinal, Luxemburgo já havia se reunido com Sebastião Lapola na noite de terça-feira. E mostrou disposição para assumir o comando da equipe. Ele até aceitou deixar de lado sua comissão técnica e pediu alguns reforços, três ou quatro, pois considera o elenco limitado. O único empecilho era mesmo o salário. Apesar dos desencontros, a cúpula palmeirense acredita num acordo nos próximos dias, possivelmente ainda nesta quinta-feira. Se fracassar o acordo com Luxemburgo, a diretoria do clube vai atrás de Carlos Alberto Parreira, desempregado, e Geninho, do Atlético-PR. Ambos também interessam ao rival Corinthians.