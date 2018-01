Salário de Cerezo assusta São Paulo Por economia, o técnico interino Roberto Rojas tem chances reais de ser efetivado no cargo. Depois da negativa de Tite, nesta quinta-feira foi a vez de Toninho Cerezo dar um susto na diretoria do São Paulo: no primeiro contato, ele aceitou trabalhar com a comissão técnica montada pelo clube, mas disse não abrir mão de receber US$ 50 mil - cerca de R$ 150 mil -, metade do que ganhava no Kashima Antlers, do Japão. "Os técnicos viraram vedetes. Querem ganhar demais. Queremos o Cerezo, mas não estamos dispostos a pagar tanto por um técnico. Isso já está decidido. Não iremos comprometer o nosso clube com salários de treinador. O trabalho de Rojas está sensacional", desabafou o diretor de futebol do clube, Juvenal Juvêncio. Novos contatos com Cerezo deverão ocorrer, mas a diretoria não está disposta a pagar mais do que R$ 70 mil ao novo treinador. A decisão de Cerezo de viajar quinta-feira para a Itália e depois para o Japão, antes de começar a negociar com o clube, também não agradou os são-paulinos. "O São Paulo será o primeiro clube a tomar uma postura efetiva diante desses salários inviáveis de treinadores no futebol. Alguém precisa reagir", resumiu Juvenal Juvêncio. Com isso, cresceram demais as chances de Rojas ser efetivado como treinador. Ele é funcionário do São Paulo e recebe R$ 9 mil mensais como preparador de goleiros. O seu auxiliar, Milton Cruz, ganha R$ 5 mil. Quem também passou a ter chance é Muricy Ramalho, que recebe R$ 50 mil por mês no Inter. Coincidência ou não, no treinamento desta sexta no Morumbi, Rojas deixou escapar pela primeira vez desde que assumiu o São Paulo, há um mês e quatro dias, sua disposição de continuar no cargo. "Se por acaso me chamarem para conversar e me apresentarem um projeto, posso até pensar." Em seguida, como se tivesse se arrependido de falar demais, o improvisado treinador fez questão de acrescentar: "Não é que eu mudei de posição ou queira virar técnico. Só respondi perguntas dos jornalistas." Embora fique constrangido com a situação, Rojas não tem como negar que ele conta com um ponto favorável demais: a aceitação irrestrita por parte dos jogadores. "Realmente nos sentimos muito bem trabalhando com o Rojas e com o Milton. Eles nos conhecem muito bem", disse Gustavo Nery. "Com eles no comando podemos conversar e mostrar a maneira que mais rendemos", elogiou Reinaldo. As duas próximas partidas terão um peso fundamental nas pretensões de Rojas. Se o time vencer o Bahia no domingo e o clássico do próximo domingo diante do Corinthians, ele ficará forte no comando do time. Para isso, Rojas colocará novamente três volantes para enfrentar os baianos no Morumbi. "Jogamos agora pelo resultado", avisou o treinador interino.