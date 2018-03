Salário faz Bota desistir de Galeano O Botafogo desistiu de contratar o meia Galeano, do Palmeiras, por causa da pedida alta do jogador: queria ganhar R$ 62 mil por mês. Enquanto isso, o atacante Dodô deu mais um ?bolo? no clube e não apareceu para treinar hoje em Caio Martins. O jogador havia dito ontem que só se apresentaria se recebesse os salários atrasados. O presidente do Alvinegro, Mauro Ney Palmeiro, porém, já deixou claro que pretende pagar a dívida de todo o elenco e não somente um único atleta. O dirigente aguarda o adiantamento das cotas de TV do Campeonato Brasileiro para pagar os salários dos jogadores. O lateral-direito Bruno, contratado ao Atlético-MG, ainda não se apresentou ao Botafogo. O jogador não conseguiu viajar para o Rio hoje por causa do mau tempo e só deve se apresentar na tarde de amanhã.