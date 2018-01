Salário ?obsceno? irrita artilheiro Van Nistelrooy, atacante holandês de 26 anos, é contratado do Manchester, um dos clubes mais ricos da história do futebol. ?Se você joga no Manchester, o salário que recebe é astronômico. Não se compara a nenhum clube do mundo?, disse o artilheiro, que fatura US$ 150 mil por semana. Salários estrondosos como o de Nistelrooy refletem o buraco em que o futebol se meteu. A maioria dos clubes está sem caixa para bancar a farra dos jogadores. Efeito imediato: mercado estagnado em plena temporada de compra e venda de atletas no inverno europeu. Leia mais no Jornal da Tarde