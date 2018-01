Salários ameaçam equilíbrio no São Paulo A forte discussão entre Ricardinho e Jean no coletivo de ontem revela muito mais do que descontentamento em campo. Depois de um período turbulento, o time do São Paulo está conseguindo resultados importantes. Está há quatro partidas sem perder. Amanhã o adversário é o animado Paysandu, pelo Brasileiro, em Belém. O grande problema agora foi criado pela diretoria, que não consegue regularizar os salários e direitos de imagens dos jogadores. A tensão vai aumentando com o passar do tempo. A delegação viajou ontem para Belém irritada com os atrasos. Leia mais no Jornal da Tarde