Salários endividam clubes na Itália A discussão em torno da crise financeira dos principais clubes da Itália ganhou nesta quarta-feira novos e controvertidos ingredientes. O jornal Avvenire, ligado à Igreja Católica, publicou reportagem em que calcula em US$ 752 milhões o gasto com salários de atletas que defendem os 18 times que participam da Série A nacional. Essa soma representa 88% do faturamento anual das equipes. Segundo o diário, esses valores explicam os problemas econômicos que atormentam a elite do futebol italiano - a Fiorentina, por exemplo, foi à falência e a Lazio está próxima da bancarrota. O jornal alega que os contratos milionários criam realidade falsa e "insustentável para qualquer empresa do mundo". O total, dividido só entre os 18 times da Primeira Divisão, daria US$ 41,7 milhões em média de gastos com salários. Mas a conta é falsa, pois os três maiores clubes do país ultrapassam os US$ 100 milhões com encargos com seus atletas. A liderança é da Internazionale, com folha de pagamento em torno de US$ 118 milhões na última temporada, seguida do rival Milan (US$ 107) e da Juventus (US$ 103). Os clubes da capital não vêm muito atrás. A Roma desembolsou US$ 90 milhões e a Lazio investiu US$ 89 milhões. Na outra ponta, estão clubes mais modestos, cujas pretensões, em geral, se limitam a permanecer na série principal. O Empoli tem folha de US$ 6,7 milhões, o Modena não pretende despender mais do que US$ 8 milhões, enquanto Perugia e Reggina destinam US$ 11 milhões de seu orçamento para manter seus respectivos elencos. A lista individual dos mais bem pagos mostra que Alessandro Del Piero, da Juventus, vem em primeiro lugar, com vencimentos de US$ 5,5 milhões por temporada. Depois, aparecem Vieri (Inter), com US$ 5,1 milhões, Batista (Roma), Nesta e Rivaldo (Milan), com US$ 5 milhões. A estimativa do Avvenire é a de que a dívida dos clubes chegue a US$ 1,5 bilhão, o que pode comprometer de vez a saúde do futebol da Itália.