Salas desfalca o Chile mais uma vez O Chile não poderá contar mais uma vez com seu artilheiro. O atacante Marcelo Salas, que já não enfrentou a Argentina em Buenos Aires - empate por 2 a 2, no sábado, ainda não se recuperou da contusão muscular e desfalca a seleção no jogo contra o Peru, nesta terça-feira, em Santiago. "Os jogadores que representam o país têm que estar cem por cento, não podemos nos arriscar a ter uma recaída ou que agrave sua situação por causa de um jogo", disse o médico Fernando Radice, que realizou uma ecografia em Salas nesta segunda-feira. "Ela mostra o desaparecimento do edema muscular que tinha, mas também mostra uma cicatrização incompleta, o que torna pouco recomendável que esteja no jogo, pois arrisca muito." As alternativas do técnico Juvenal Olmos para substituir Salas são Héctor Tapia, Manuel Neira e Arturo Norambuena, já que Reinaldo Navie foi expulso contra a Argentina. O outro atacante titular será Mauricio Pinilla.