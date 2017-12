Salas deve trocar Lazio pela Juventus O atacante chileno Marcelo Salas, da Lazio, está muito perto de se tornar o novo reforço da Juventus para a temporada 2001/2002. O jogador estaria sendo transferido por US$ 11,6 milhões, além do passe do atacante iugoslavo Darko Kovacevic. O diretor da equipe de Turim Luciano Moggi adiantou que ainda não há nada definitivo, mas que a negociação existe: ?Ainda há tempo. O campeonato começa logo (próximo sábado, dia 26) e temos de estar seguros do que estamos fazendo.?