Salas diz que não sai da Juventus O atacante chileno Marcelo Salas, da Juventus, da Itália, negou nesta quarta-feira que esteja mantendo contatos com outras equipes e disse que os dirigentes do clube italiano lhe reiteraram sua confiança, assegurando não terem intenção de vendê-lo. A imprensa do país já havia noticiado em várias ocasiões que a Juventus estaria interessada em colocar o passe de Salas à venda, a partir de janeiro, quando abre o mercado de jogadores, e que Manchester United e Barcelona teriam interesse no atacante.