Salas e Zamorano fora da Copa América O Chile irá disputar a Copa América, a partir do dia 11 de julho, na Colômbia, sem os seus dois principais jogadores: os atacantes Ivan Zamorano e Marcelo Salas. O técnico da equipe chilena, Pedro García, tentou convencer Zamorano a voltar para a seleção, mas não teve sucesso. No caso de Salas, foi o próprio jogador que disse não ter condições de disputar o torneio. ?Por causa de uma contusão, faz tempo que não jogo uma partida completa e creio não estar em condições de defender meu país nesta competição?, explicou. Com isso, Pedro García definiu os 22 convocados do Chile: Goleiros - Nelson Tapia e Sergio Vargas; Defensores - Moisés Villarroel, Eros Pérez, Mauricio Aros, Jorge Vargas, Ricardo Rojas, Pedro Reyes, Rodrigo Tello, David Henríquez e Pablo Contreras; Meio-campistas: Claudio Maldonado, Marco Villaseca, Alejandro Osorio, Rodrigo Valenzuela e Jorge Ormeño; Atacantes - Cristian Montecinos, Sebastián González, Reinaldo Navia, Pablo Galdámez, Julio Valdés e Manuel Neira. A seleção chilena, que está no grupo de Colômbia, Equador e Venezuela, começa a treinar na próxima segunda-feira para a disputa da Copa América.