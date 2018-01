Salas pode substituir Inzaghi na Juve O atacante chileno Marcelo Salas pode vestir a camisa da Juventus, no lugar de Filippo Inzaghi, que foi para o Milan. A equipe de Turim teria oferecido US$ 26 milhões à Lazio para ter o jogador, segundo informações divulgadas hoje pela imprensa italiana. O diretor da Juve, Luciano Moggi, já estaria negociando a vinda do jogador. A Juventus busca um atacante para a próxima temporada. Já tentou Vieri, da Inter de Milão, sem sucesso. O jornal ?Corriere dello Sport? informa que Salas despertou também o interesse do Valência, da Espanha. O clube espanhol já teria até uma proposta: o meia argentino Kily González, mais US$ 10 milhões. Salas, porém, deve descartar esta proposta, pois quer jogar em alguma equipe que vá disputar a Copa dos Campeões.