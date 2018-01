Salcedo é o artilheiro da Libertadores O título de artilheiro da Copa Libertadores 2005 ficou com o paraguaio Santiago Salcedo, do Cerro Porteño, com 9 gols em seis partidas. Pela conquista, o atacante receberá um prêmio de US$ 18.045,00, oferecido pela Visa. A empresa doará um prêmio equivalente ao ganho por Salcedo a uma instituição de caridade do Paraguai. Cada gol do artilheiro lhe valeu US$ 2.005. "É uma grande satisfação ser o artilheiro e saber que uma fundação receberá a mesma quantia", disse o paraguaio. Lima, do Atlético-PR, (6 gols), dividiu a segunda colocação com mais sete atletas.