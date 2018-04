Salgueiro assume ponta do Grupo A; Portuguesa e Tombense vencem na Série C

A Lusa, em fase de reorganização total, foi até o subúrbio carioca de Madureira e venceu o time local, por 2 a 1, com dois gols de Guilherme Queiroz. Agora soma quatro pontos. Mesma pontuação alcançada pelo Tombense, que em casa fez 1 a 0 sobre o Caxias, com dois pontos, igual ao Madureira no Grupo B.

Pelo Grupo A, o Salgueiro, vice-campeão pernambucano, viajou até Juazeiro do Norte (CE) e não perdoou o lanterna Icasa, ganhando por 2 a 1, e assumindo a liderança interina com sete pontos. Mas o Fortaleza, com seis pontos, ainda vai jogar na rodada. O time do interior do Ceará ainda não pontuou.

O Salgueiro ainda contou com a ajuda do ASA que, em Arapiraca, venceu o América-RN por 3 a 0, chegando à sua primeira vitória após dois empates. Soma cinco pontos. O Botafogo, em João Pessoa (PB), também venceu pela primeira vez ao bater o Confiança por 2 a 1. Agora tem quatro pontos, igual ao América-RN.

OUTROS JOGOS - Quatro jogos acontecem no domingo. O Águia recebe o Vila Nova no único jogo do Grupo A. Já pelo Grupo B, o Londrina joga diante do Juventude, enquanto o Brasil-RS recebe o Guaratinguetá, e o Guarani enfrenta o Tupi, em Campinas. Fechando a rodada, o Cuiabá recebe o Fortaleza, segunda-feira.

Confira os jogos da 3.ª rodada da Série C:

Madureira-RJ 1 x 2 Portuguesa-SP

Icasa-CE 1 x 2 Salgueiro-PE

Tombense-MG 1 x 0 Caxias-RS

Botafogo-PB 2 x 1 Confiança-SE

ASA-AL 3 x 0 América-RN

Domingo

15h

Londrina-PR x Juventude-RS

16h

Águia-PA x Vila Nova-GO

Brasil-RS x Guaratinguetá-SP

19h

Guarani-SP x Tupi-MG

Segunda-feira

20h15

Cuiabá-MT x Fortaleza-CE