Salgueiro chega ao Botafogo na terça O atacante uruguaio Salgueiro será apresentado terça-feira como o novo reforço do Botafogo para 2006. Neste mesmo dia, ele e os demais jogadores vão viajar para a Itu, em São Paulo, onde o clube fará a pré-temporada até o dia 13. O Alvinegro estréia no Campeonato Carioca, contra o Friburguense, no dia 15, no Estádio Luso-Brasileiro. A contratação de Salgueiro, no entanto, não é empecilho para que o clube anuncie outro reforço para o ataque. Dodô, ex-Goiás, dirá no início desta semana se aceitará a proposta do Botafogo ou de um clube árabe. O também atacante Ricardinho, cotado para ser dispensado no fim desta temporada, deve ter seu contrato renovado. Ele se reunirá na segunda-feira com a diretoria para definir sua situação.