Salgueiro empata com líder e segue fora da zona de classificação da Série C

O Salgueiro até que tentou, mas não conseguiu vencer o Sampaio Corrêa, líder e único time já classificado às quartas de final pelo Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. O empate por 1 a 1 no estádio Cornélio de Barros fechou, na noite deste sábado, os jogos válidos pela 16ª rodada da competição.

O Sampaio Corrêa vinha de quatro vitórias consecutivas e segue na liderança isolada de sua chave, com 29 pontos, enquanto o Salgueiro permanece em quinto lugar, agora com 21. Em casa, o time pernambucano saiu na frente com Cássio Ortega, mas sofreu o empate no segundo tempo após Diego Silva balançar as redes.

A 16ª rodada teve outros quatro jogos na tarde deste sábado. Os resultados foram os seguintes: Botafogo-SP 1 x 1 Tupi-MG, Tombense-MG 3 x 0 Ypiranga-RS, São Bento-SP 1 x 1 Bragantino-SP e Moto Club-MA 1 x 1 Remo-PA. O domingo contará com mais cinco partidas: Joinville-SC x Macaé-RJ, Volta Redonda-RJ x Mogi Mirim-SP, ASA-AL x Cuiabá-MT, Botafogo-PB x Confiança-SE e Fortaleza-CE x CSA-AL.