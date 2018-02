?Salvação? de Maradona vira enigma O astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, perdeu 21 quilos nos últimos dois meses. Desta forma, o polêmico ex-jogador, que foi internado no final de abril com 110 quilos (o peso mais elevado de sua vida), estaria com 89 quilos. O anúncio foi feito pelo médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, em conversa com a imprensa. Segundo os especialistas, o peso ideal de Maradona seria de pouco mais de 70 quilos, já que o ex-jogador - de 43 anos - tem 1,67 de altura. Maradona foi internado às pressas em meados de abril com um quadro oficial de pneumonia. Informações extra-oficiais afirmavam que havia sido uma overdose de cocaína. Depois de três semanas de idas e vindas - ao longo das quais abandonou a Clínica Suíço-Argentina e foi para um chácara onde passou cinco dias de arromba - o ex-jogador foi finalmente internado na Clínica del Parque, no oeste da Grande Buenos Aires, onde está sob rigoroso tratamento. Cahe sustentou que o ex-jogador está em bom estado, embora "melancólico e abstraído". O médico sustentou que a salvação de Maradona dependerá dos cuidados da clínica; "e de que ele tome consciência de sua realidade e da projeção que dará à sua vida". Segundo Cahe - que é médico de Maradona desde que o astro tinha 16 anos - "Diego compreendeu a gravidade da situação que passou. Ele esteve a ponto de perder a vida". Perguntado sobre as possibilidades de "salvação" de Maradona de sua dependência das drogas Cahe disse que essa "é a pergunta do milhão". Segundo o médico, Maradona ainda quer voltar a Cuba, onde residiu entre fevereiro do ano 2000 e março deste ano, realizando um controvertido tratamento contra as drogas. "O futuro da vida de Diego é Cuba, pois ele decidiu que sua casa é Cuba".