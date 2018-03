Sálvio Spínola apita clássico paulista A Conmebol divulgou neste domingo a escala de arbitragem para as partidas de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O grande destaque é o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, que será realizado na quarta-feira, no estádio Palestra Itália, e terá arbitragem do brasileiro Sálvio Spínola Fagundes Filho. Confira todos os árbitros da rodada da Libertadores: Terça-feira (17/05) Junior Barranquilla x Boca Juniors - Rubén Selman (Chile) LDU x River Plate - Carlos Chandia (Chile) Quarta-feira (18/05) Palmeiras x São Paulo - Sálvio Spínola Fagundes Filho (Brasil) Banfield x Independiente Medellín - Carlos Amarilla (Paraguai) Pachuca x Chivas - Armando Archundia (México) Quinta-feira (19/05) Atlético-PR x Cerro Porteño - Gabriel Brazenas (Argentina) Universidad de Chile x Santos - Oscar Ruiz (Colômbia) Once Caldas x Tigres - Sergio Pezzota (Argentina)