Salvo pelo STJD, Fluminense abre Brasileirão contra Figueirense

RIO - Rebaixado no campo em 2013, mas de volta à Série A graças a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - que tirou quatro pontos da Portuguesa -, coube ao Fluminense a tarefa de fazer uma das partidas de abertura do Campeonato Brasileiro de 2014. A equipe estreia na competição neste sábado contra o Figueirense, a partir das 18h30, no Maracanã.

No último treino antes da estreia, o técnico Cristóvão Borges voltou a dar atenção especial à defesa. O setor, considerado o mais vulnerável do time, tem sido bastante exigido pelo treinador. Na parte final da atividade desta sexta, o comandante trabalhou levantamentos de bola para a área. Enquanto Rafael Sóbis, que volta a ser titular, fazia os cruzamentos, Gum e Elivelton tratavam de evitar as conclusões de Fred e Walter.

Pelo fato de ter se salvado do rebaixamento com uma decisão do STJD, o Fluminense deve encarar forte rejeição das outras torcidas neste Brasileiro. Para completar, a equipe encara forte pressão da sua própria torcida, que ficou decepcionada com a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca e depois chegou a ver o time perder um jogo por 3 a 1 para o modesto Horizonte, do Ceará, na Copa do Brasil, na qual depois se classificou à segunda fase com goleada na partida de volta.