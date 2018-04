Sam Allardyce é anunciado como novo técnico da seleção inglesa

A seleção inglesa tem novo técnico. Nesta sexta-feira, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou a contratação de Sam Allardyce para o cargo, que estava vago desde o vexame da equipe na Eurocopa, que culminou na saída de Roy Hodgson.

A FA explicou que Allardyce assinou um contrato por dois anos após acertar a sua saída do Sunderland. Agora o treinador vai assumir um dos cargos mais importantes e desafiantes do futebol após um período de 25 anos de carreira sem a conquista de grandes títulos, embora com bons resultados em clubes modestos, como Blackburn, Bolton e Newcastle, mas também passou por times grandes, como o Liverpool e a Inter de Milão. Ele também já trabalhou em seleções, tanto que foi o treinador da Suíça na Copa do Mundo de 1994.

A contratação de Allardyce não surpreende, pois o treinador foi um dos "entrevistados" pela FA nas últimas semanas, o que inclusive causou insatisfação no Sunderland, que manifestou publicamente o seu desejo de seguir com o treinador, que estava no cargo desde outubro de 2015, tendo evitado o rebaixamento do time no Campeonato Inglês na última temporada.

Allardyce, de 61 anos, é um ex-jogador de futebol, embora nunca tenha sido convocado para a seleção inglesa, como, aliás, é o seu antecessor. "Estou extremamente honrado por ser nomeado técnico da Inglaterra, especialmente porque não é segredo que este é o cargo que eu sempre quis. Para mim, é sem dúvida o melhor trabalho no futebol inglês", disse o treinador.

"Eu vou fazer tudo que puder para ajudar a Inglaterra a se sair bem e dar para a nossa nação o sucesso que nossos torcedores merecem. Acima de tudo, temos que fazer o povo e todo o país orgulhoso", acrescentou Allardyce.

Hodgson estava há quatro anos no comando da Inglaterra e viu as suas esperanças de permanecer no cargo acabarem quando a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Eurocopa, realizada na França, com uma derrota surpreendente para a modesta seleção da Islândia.

A prioridade de Allardyce no comando da Inglaterra vai ser classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2018 - o torneio classificatório europeu para o torneio na Rússia está marcado para começar em setembro. A seleção inglesa está no Grupo F e terá Eslováquia, Escócia, Eslovênia, Lituânia e Malta como adversárias.