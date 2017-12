Samir assina com o Udinese e diz que mantém carinho pelo Flamengo

"Tive a oportunidade de concretizar mais um sonho. Assinei contrato de cinco anos com um grande clube da Europa. Assim que cheguei, um filme passou pela minha cabeça", comentou o jogador, via assessoria de imprensa.

Samir, que disputou 92 partidas com a camisa do Flamengo, marcando quatro gols, lembra do clube carioca com carinho. "Gostaria de deixar o meu carinho especial para a maior e melhor torcida do mundo. Não tenho palavras para expressar todo o carinho que recebi deles dentro e fora do campo."

Além do zagueiro, o futebol brasileiro perdeu Robert para o Barcelona B e Gerson para a Roma - ambos eram jogadores do Fluminense. Por outro lado, só repatriou o lateral-direito Wallace, que trocou o Capri, da Itália, pelo Grêmio.