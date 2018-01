Samir rebate acusações de conselheiros A crise financeira do Santos começa a ser revelada num novo fórum: a CPI do Futebol. O conselheiro Mário Melo Soares foi chamado a depor na terça-feira e fez várias denúncias contra a administração do ex-presidente Samir Abdul-Hak, principalmente quanto na negociação de jogadores. Melo atribui aos contratos suspeitos o déficit de R$ 30 milhões que o atual presidente Marcelo Teixeira encontrou nas contas quando assumiu o clube, no início do ano passado. Abdul-Hak se defende, negando que o rombo indicado pelo conselheiro seja de sua responsabilidade. "Deixei o Santos com um superávit de R$ 9 milhões e esses R$ 30 milhões o próprio Teixeira já admitiu que era o débito de várias gestões anteriores, incluindo a dele e a de seu pai". Essas novas denúncias devem ampliar a crise santista, já que Samir Abdul-Hak também foi chamado a depor e pode questionar as contas da atual administração, que admite um déficit de R$ 50 milhões. O ex-presidente não confirma a tática que adotará em seu depoimento, mas ele tem se mantido calado desde que o Conselho Deliberativo resolveu suspender seu direitos de associado, enquanto a Comissão de Inquérito e Sindicância não conclui a apuração das denúncias que envolvem a gestão anterior. Abdul-Hak considera a Comissão "um tribunal de exceção" e explica: "pedi documentos para preparar minha defesa e foram negados e o pedido que fiz para que testemunhas fossem ouvidas não foi atendido". Ele acha que o fato de não ter mais acesso às dependências sociais do clube também impedem sua defesa. O ex-presidente contesta as informações sobre transferência de jogadores. "Pelo que eu saiba, não houve denúncia de desvio de dinheiro, pois se isso aconteceu o caminho será outro", disse ele, numa indicação de que pode levar o caso à Justiça. "Não tenho receio, pois todos os negócios que foram feitos em minha gestão estão documentados". Segundo Samir Abdul-Hak, o que está sendo questionado é o processo de decisão que adotou. "Durante as negociações de Argel, ficou acertado o pagamento a ele de uma importância de 7%, sem o que a transferência não se realizaria", explicou. Já em relação ao ponteiro Alessandro, informou que o jogador tinha direito a receber R$ 450 mil e acabou recebendo menos. "Quando saí, deixei créditos de US$ 7.875 mil, que foram recebidos pela diretoria atual". Samir Abdul-Hak, amigo pessoal de Edson Arantes do Nascimento, não quis comentar as decisões da CPI a respeito da quebra de sigilo das empresas de Pelé.