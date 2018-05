Sampaio Corrêa anuncia o técnico Roberto Fonseca como substituto de Francisco Diá

A diretoria do Sampaio Corrêa anunciou no início da noite desta quarta-feira quem será o substituto de Francisco Diá, demitido na última segunda logo após a derrota para o CRB, por 3 a 2, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do experiente Roberto Fonseca, de 55 anos.

+ Torcedor do Guarani suspeito de matar rival pontepretano se entrega à polícia

A apresentação do novo treinador ainda não foi marcada pela diretoria do Sampaio, mas ele e os outros membros da sua comissão técnica são aguardados nesta quinta-feira em São Luis, quando se juntarão ao preparador de goleiros André Dias para iniciarem os trabalhos com o elenco.

O novo treinador comandou a Caldense no último Campeonato Mineiro e tem passagens por vários clubes, como Oeste, Londrina, São Bento, Criciúma, América-RN, São Caetano, Paraná, ABC, Botafogo-PB, Cuiabá e Bragantino, entre outros.

Roberto Fonseca assume o Sampaio Corrêa na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com quatro pontos, e vai fazer a estreia apenas no dia 19 de maio, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, pela sexta rodada da Série B.