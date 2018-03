Sampaio Corrêa sem seu principal jogador O Sampaio Corrêa enfrenta o Vitória na noite desta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador, desfalcado de seu principal jogador. O meia Kléo sofreu contusão justamente na partida de ida contra o time baiano, pela Copa do Brasil, quando a equipe maranhense venceu por 1 a 0. Como o Sampaio Corrêa só precisa do empate para se classificar, o técnico Freitas Nascimento decidiu reforçar a marcação. Assim, o substituto de Kléo será o volante Hudson.