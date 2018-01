Sampaio Corrêa terá dois desfalques O Sampaio Corrêa terá dois desfalques importantes para a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela Copa do Brasil - na partida de ida, no Maranhão, houve empate por 1 a 1. O lateral-esquerdo Márcio Oliveira e o meia-atacante Válber foram cortados da delegação pelo técnico Flávio Campos por indisciplina. Eles deveriam ter retornado para a concentração no último domingo, após a partida contra o Americano, na abertura do Campeonato Maranhanse, mas não apareceram. Na segunda-feira à tarde, Márcio Oliveira procurou o treinador, mas ele não aceitou as explicações. Já Válber alegou cólica renal, mas Flávio Campos também não perdoou e tirou os dois jogadores do grupo que viajou para São Paulo. Apesar dos desfalques, o técnico Flávio Campos está confiante. Ele já definiu que Zé Carlos entra na lateral-esquerda e Renato joga na vaga aberta no ataque. Já o atacante Bill, que foi contratado junto ao Vitória, ainda não teve a documentação legalizada e ficou treinando em São Luís.