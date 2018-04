Sampaio Corrêa vence o Fortaleza e assume a ponta do Grupo A da Série C

O Sampaio Corrêa assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, ao vencer o Fortaleza, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Castelão, em São Luis, pela 15.ª rodada. O time maranhense, rebaixado ano passado da Série B, está praticamente classificado à segunda fase após acumular sua quarta vitória consecutiva.

Para liderar com 28 pontos, o Sampaio contou também com a derrota do CSA para o Confiança, por 2 a 0, em Aracaju. O CSA é o segundo colocado com 27 pontos. O Fortaleza não perdia há cinco jogos, mesmo oscilando durante seus compromissos, mas continua na zona de classificação com 23 pontos, em terceiro lugar.

Esta rodada vai ter mais quatro jogos no domingo e faz parte da reta final da fase classificatória. Depois dela, vão faltar mais três rodadas para definir os quatro classificados de cada grupo. Eles vão se cruzar na outra fase e, em um mata-mata, definirão os semifinalistas. Estes estarão garantidos com o acesso à Série B de 2018.

Confira os jogos da 15.ª rodada da Série C:

Sexta-feira

São Bento 2 x 0 Joinville

Sábado

Macaé 3 x 2 Botafogo-SP

Confiança-SE 2 x 0 CSA

Bragantino 1 x 1 Tombense

Tupi 1 x 0 Mogi Mirim

Sampaio Corrêa 2 x 0 Fortaleza

Domingo

15h - Ypiranga-RS x Volta Redonda

16h - ASA x Moto Club

18h - Remo x Botafogo-PB

19h - Cuiabá x Salgueiro