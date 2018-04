Sampaio e Junior não vão comemorar gol Júnior e César Sampaio têm uma carreira no futebol ligada intimamente ao Palmeiras, onde conseguiram suas grandes conquistas. Sampaio jogou durante seis anos, de 1991 a 94 e de 99 a 2000. Júnior mais quatro, de 1996 a 2000. Neste sábado, vão enfrentar seu ex-clube pela primeira vez. E o respeito ainda existe. Se fizerem um gol não vão comemorar. ?Hoje, eu honro a camisa do São Paulo, que todo jogador gostaria de vestir, mas tenho respeito ao Palmeiras, o time que me revelou para o futebol. Por isso, não vou comemorar se fizer um gol?, diz Júnior. Para César Sampaio, não será difícil ficar sem comemorar. ?Eu sempre comemorava socando o ar, mas um dia a minha filha Gabriela, que tinha três anos, disse que ficava rezando por mim e que eu devia rezar também na hora da alegria. Desde então, eu comemora ajoelhado e agradecendo a Deus. Como eu não comemoro contra nenhum time, também não vou comemorar contra o Palmeiras.? O que ele queria mesmo era fazer um gol como aquele de 93, quando driblou vários jogadores do São Paulo e tocou na saída de Zetti. ?Foi o gol mais bonito que fiz, mas é difícil repetir. Já não tenho aquela velocidade toda.? Os dois jogadores ajudaram o Palmeiras a ter uma grande vantagem sobre o São Paulo quando se fala em Campeonatos Brasileiros: são 14 vitórias, três derrotas e 18 empates. Uma vantagem que precisam ajudar a diminuir para que o São Paulo tenha ainda chances de sonhar com uma classificação digna no Brasileiro. E estão animados. ?Nós marcamos sete no Paysandu, mas o que mais me animou foi que mantivemos a concentração e não sofremos nenhum gol. Isso me deixou muito animado para o jogo contra o Palmeiras. Mostrou que o time está com pegada e que pode continuar vencendo?, diz Sampaio. ?É um jogo chave para os dois times, é o jogo de seis pontos como se costuma dizer. O Palmeiras está na frente e é favorito, mas nós podemos vencer?, fala Júnior. Ele garante não se incomodar quando ouve comparações com o futebol de Cicinho, o ala pela direita, que tem feito muitos gols. Foram quatro nos últimos três jogos. ?Nós temos estilos diferentes. O Cicinho é mais de fazer gols e eu sou de passar a bola. O que me interessa é que tenho melhorado fisicamente e que estou chegando próximo do meu melhor futebol.? Júnior deu o cruzamento para o gol de Cicinho contra o Grêmio e para o gol de Souza contra o Paysandu. Deixou também Grafite na cara do gol contra o Paysandu, mas o atacante errou. ?Acho que fiz uns bons jogos e isso me deixa animado. Quero render ainda mais contra o Palmeiras.? Para Sampaio, vai ser um jogo muito parelho. ?Os grandes craques deixaram o Brasil e os times estão nivelados. Eu vejo o São Paulo e Palmeiras com as mesmas condições. Acho que um detalhe técnico é que pode definir a partida. Temos de tentar um drible, uma tabela, ser mais ousados. Quem fizer isso, ganha.? Ele também não vê muitas diferenças táticas entre as equipes. ?Os dois jogam com apenas um atacante enfiado. O Grafite é menos técnico e mais forte. Acho que os nossos meias, o Danilo e o Nildo, chegam mais no ataque do que o Pedrinho e o Élson. São detalhes que podem definir o jogo.? Além da melhora na classificação, o São Paulo precisa vencer por uma questão de honra. Não ganhou nenhum clássico paulista nesse Brasileiro: empatou as duas contra o Corinthians, perdeu para o Santos e para o Palmeiras. ?O clássico é a partida que o torcedor mais quer vencer. Se a gente ganhar, esse jogo pode ser um estímulo a mais na seqüência do campeonato?, diz Júnior. Sampaio se lembra do zagueiro paraguaio Rivarola, que defendeu o Palmeiras em 1999, para falar da importância do clássico. ?Ele fez dois gols contra em dois jogos seguidos. Um dia, o filho dele perguntou se era verdade que estavam voltando para o Paraguai. O Rivarola negou, mas o garoto disse que na escola só se falava nisso. Para nós, é muito difícil perder um clássico. A gozação do taxista, do jornaleiro, do zelador é muito grande. Até por isso, quero ganhar esse jogo contra o Palmeiras.?