Sampaio não fica no Corinthians Agora é oficial. O volante César Sampaio está deixando o Parque São Jorge. Seu destino provável é o futebol japonês. Os dirigentes tentam manter o zagueiro Scheidt, que pertence ao Celtic, da Escócia. No clube, comenta-se que pode haver troca de atletas com o Cruzeiro, que também é parceiro da Hicks Muse. Com a derrota do Grêmio no Campeonato Brasileiro, acabaram as chances de o Corinthians disputar a Libertadores. A diretoria definiu que Serra Negra, no interior de São Paulo, será o local da pré-temporada da equipe, no início de janeiro. Os corintianos foram mais rápidos que os palmeirenses, que também tinham intenção de se preparar na cidade paulista.