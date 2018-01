Sampaio perde dinheiro no Nhozinho O Corintians irá jogar nesta quarta-feira em um estádio de 16 mil pessoas, o Nhozinho Santos, por causa de uma briga política que paralisa todo o Maranhão e impede que seja reformado o Castelão, que abrigaria 80 mil pessoas. "O governador José Reinaldo Tavarez é brigado com o senador José Sarney. Então todas os obras que seriam feitas com o dinheiro federal acabam travadas. A população já sofre e o futebol não poderia ficar de fora. Estamos jogando no lixo muito dinheiro jogando contra o Corinthians no nosso estádio mais acanhado. É uma vergonha saber que o Castelão está lá interditado", desabafa o diretor de futebol do Sampaio Corrêa, José Alberto de Moraes Rego. O prejuízo é de cerca de R$ 600 mil - dez vezes a folha de pagamento do clube nordestino. Quase que o Sampaio Corrêa vende para Teresina, Belém ou Manaus o local da partida. O clube não conseguiu que as capitais bancassem os R$ 600 mil. "Nós fizemos a nossa oferta, negociamos para valer. Iríamos para lá voando se uma dessas capitais aceitasse. Estamos precisando de dinheiro. Só que não deu certo", lamenta José Alberto. A confusão continuou marcando a promoção desta partida até mesmo hoje. A desavisada televisão local anunciava o jogo para esta terça-feira. "Eu mesmo fiquei perdido. Só me aquietei quando um amigo me jurou que o Sampaio jogava na quarta-feira. Ele teve de jurar", diz o barbeiro José Damaceno Ferreira que acompanhava o treino do Corinthians com a camisa do Flamengo. O Maranhão foi influenciado pelas transmissões de futebol das décadas de 1950, 1960 da rádio Nacional do Rio de Janeiro. "Os torcedores daqui têm como segunda equipe os times cariocas. Principalmente o Flamengo. O Corinthians mesmo com suas estrelas não mexe tanto com os torcedores. Invasão - Se viesse o Flamengo, mesmo ruim de dar dó como está, aqui estaria uma loucura", afirma o locutor da rádio local AM 830, Laércio Júnior, percebendo a falta de maior interesse dos torcedores locais. "Nós colocamos os ingressos a R$ 20,00 e até R$ 50,00. Os preços são exorbitantes para a nossa população que é miserável. Mas é a única maneira de tentar ter algum lucro. Mas eu duvido que conseguiremos vender os 16 mil ingressos. O povo aqui não poderia pagar mais do que R$ 5,00, mas não tivemos escolha", se justifica, descrente, o dirigente do Sampaio Corrêa.