Sampaio sai e técnico quer Rincón Vanderlei Luxemburgo não se conformou com a perda de César Sampaio para o futebol japonês. Mais do que o futebol do volante, a experiência do atleta era considerada fundamental para equilibrar o jovem time corintiano. O técnico não perdeu tempo. Já incumbiu o diretor de futebol Luiz Henrique de Menezes de contatar Rincón. O volante, que só colecionou fracassos depois que abandonou o Parque São Jorge, está fazendo tratamento com o médico do clube, Joaquim Grava. Leia mais no Jornal da Tarde