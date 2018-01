Sampaio traz confiança ao Santo André Na tentativa de buscar motivação para continuar sonhando com uma vaga no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santo André recebeu uma visita especial nesta quinta-feira: o volante César Sampaio. O ex-volante da seleção brasileira fez uma palestra aos jogadores, que já seguiram para Florianópolis, onde no sábado enfrentam o Avaí, pela terceira rodada da segunda fase. Algo parecido que já havia sido feito pelo ex-goleiro da seleção, Gilmar Rinaldi. Este tipo de ação é desenvolvida pelo técnico Sérgio Soares. ?Exemplos positivos são sempre proveitosos?, avaliou. ?Procuro passar aos jogadores um pouco da experiência vivida como jogador?, justificou Sampaio. Em último lugar no Grupo A, o time do ABC não quer pensar em fazer contas para calcular suas chances de classificação ao quadrangular final. A estratégia é aumentar a confiança dos jogadores e pensar passo a passo. ?Estamos pensando rodada por rodada. Não adianta pensar adiante se perdemos para o Avaí?, disse o treinador, ciente de que só uma vitória vai deixar o time vivo. O adversário de sábado, no estádio da Ressacada, perdeu os dois jogos, dividindo a lanterna com o Santo André, enquanto Santa Cruz e Grêmio dividem a liderança, com seis pontos cada. O time viajou definido e terá a volta de Sandro Gaúcho no ataque na vaga de Makanaki.