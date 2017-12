Sampaio troca Corinthians pelo Japão Agora é oficial: César Sampaio não é mais jogador do Corinthians. O seu desligamento foi confirmado ontem à tarde pelo diretor de futebol Luiz Henrique de Menezes, após contato com o empresário do jogador, Carlos Arini. Em 2002, Sampaio jogará no Kashiwa Reysol, do Japão. "Acabei de falar com o Carlito e não há a menor chance de o Corinthians acompanhar a proposta que ele recebeu do futebol japonês. Diante disso, só nos restou liberar o jogador", anunciou Menezes. Leia mais no Jornal da Tarde