Sampaio: US$ 100 mil por 9 jogos César Sampaio ganhou US$ 100 mil para atuar em nove partidas pelo Corinthians. Ou seja, cerca de US$ 11,1 mil por jogo. A contratação do volante foi um dos piores negócios do futebol brasileiro. Não pelo rendimento do jogador, que cresceu a cada vez que entrou em campo. O investimento se mostrou péssimo porque a diretoria resolveu apostar que Sampaio não mostraria bom futebol. No final das contas, o clube apenas serviu para valorizá-lo. Tanto que acertou contrato com o Kashiwa Reysol por US$ 140 mil mensais. Leia mais no Jornal da Tarde