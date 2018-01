Sampaoli nega ter representante no Brasil e descarta acerto com o Flamengo Os crescentes rumores sobre um possível acerto de Jorge Sampaoli com uma chapa que concorre à eleição presidencial do Flamengo fizeram com que o treinador se manifestasse nesta terça-feira. O comandante da seleção chilena negou qualquer tipo de contato com dirigentes rubro-negros e descartou a possibilidade de assumir o clube no momento.