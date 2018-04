Sampdoria anuncia Cerezo como seu novo observador

O acerto foi divulgado pelo próprio Cerezo no canal de televisão da Sampdoria. "Estou muito feliz por voltar para casa", comentou o brasileiro. "Será a primeira vez que realizarei este trabalho, que não se restringirá aos gramados. Viajarei para Japão, Brasil e Emirados Árabes para representar o clube".

Cerezo, de 56 anos, afirmou que contará com sua experiência dentro de campo para "ajudar a Sampdoria, time com o qual me identifico". O brasileiro teve uma passagem vitoriosa pelo clube italiano como jogador. Entre 1986 e 1992, participou das conquistas do Campeonato Italiano, em 1991, e da Copa da Itália em 1988 e 1989, entre outros títulos.

No Brasil, Cerezo atuou como técnico do Sport até agosto de 2010. Foi demitido por conta dos fracos resultados do time na Série B do Campeonato Brasileiro.