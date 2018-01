Sampdoria deixa a Udinese para trás A Sampdoria passou a Udinese e assumiu o quarto lugar no Campeonato Italiano, com 51 pontos, ao derrotar o Palermo, por 1 a 0, neste sábado à tarde. O time do Udinese, com 49 pontos, foi derrotado pelo Messina, também por 1 a 0. Na outra partida de hoje, abrindo a 31ª rodada, a Roma perdeu em casa por 2 a 1 para o Reggina. Eis os jogos de domingo: Brescia x Atalanta, Juventus x Lecce, Inter x Cagliari, Bologna x Lazio, Chievo x Parma, Livorno x Fiorentina e Siena x Milan.