Sampdoria derrota a Inter e desbanca rival na liderança

Pazzini desvia de Júlio César para marcar o gol que deu a vitória a Sampdoria sobre a campeã Inter

GÊNOVA - A Inter de Milão foi até Gênova neste sábado e acabou perdendo não só o jogo, mas também a liderança do Campeonato Italiano. No confronto direto pela ponta da tabela, o time anfitrião se deu melhor sobre a equipe dos brasileiros Júlio César, Maicon e Lúcio. A Sampdoria venceu por 1 a 0 e chegou a 15 pontos após seis rodadas, deixando o clube milanês com 13 pontos.

Apesar de assumir a primeira posição, o time de Gênova ainda pode cair para segundo até o fim da rodada. Neste domingo, a Juventus, que soma 13 pontos e está na terceira posição, ainda entrará em campo. A equipe de Turim recebe o Bologna, que soma apenas uma vitória e luta para se afastar da zona de rebaixamento do Italiano.

Para vencer os atuais tetracampeões italianos, a Sampdoria não teve uma grande atuação, mas foi eficiente nas chances criadas. Com um jogo truncado e sem muitas oportunidades de gol, a vitória foi definida aos 27 minutos do segundo tempo, quando Mannini cruzou e Pazzini mandou para as redes. A Inter chegou a marcar o gol de empate depois, mas este foi corretamente anulado.