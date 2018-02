Sampdoria e Cagliari ficam no empate pelo Italiano Pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano, Sampdoria e Cagliari empataram por 1 a 1, neste sábado, em Gênova. Palombo marcou o gol dos anfitriões aos 40 minutos de jogo e Suazo empatou aos 18 do segundo tempo. Com o resultado, a Sampdoria chegou a 34 pontos e pode perder a oitava colocação em caso de vitória da Udinese - diante da Roma - ou do Catânia - contra o Torino. Os dois jogos acontecem no domingo. Para o Cagliari o resultado foi preocupante, pois o time chegou a 27 pontos e está apenas cinco a frente da Reggina, a primeira virtualmente rebaixa e que neste domingo recebe a Lazio.