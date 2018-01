Sampdoria é excluída da 2ª divisão As dificuldades financeiras tiraram a Sampdoria da segunda divisão do futebol italiano. A Federação Italiana de Futebol anunciou hoje que o clube, um dos mais tradicionais do país, foi excluído do campeonato. Justo a Sampdoria, que foi campeã italiana em 91, vice-campeã da Europa em 92. O clube, que foi excluído junto com a Salernitana, pode recorrer da decisão até o início do campeonato. A Federação alega que ambos têm dívidas excessivas.