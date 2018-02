Sampdoria e Palermo empatam pelo Campeonato Italiano No único jogo deste sábado válido pela 29.ª rodada do Campeonato Italiano, a Sampdoria empatou em casa com o Palermo por 1 a 1. Com o resultado, os visitantes continuam na zona de classificação para as competições internacionais, somando 47 pontos. Os anfitriões permanecem em oitavo na classificação geral, com 35. Os gols da partida aconteceram somente no segundo tempo. O Palermo abriu o placar com Cavani, aos 8 minutos e a Sampdoria empatou três minutos depois, com Quagliarella. O Palermo pode perder a terceira colocação do campeonato para a Lazio, que está com 46 pontos e joga neste domingo contra o Empoli pelo encerramento da rodada.