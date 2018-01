Sampdoria ganha e Fiorentina empata Os dois jogos da abertura da 26.ª rodada do Campeonato Italiano, neste sábado, tiveram gols: a Sampdoria (44 pontos) ganhou do Brescia (23) por 1 a 0, enquanto que a Fiorentina (27) empatou por 2 a 2 com a Udinese (42). A rodada segue neste domingo, com mais 8 jogos.