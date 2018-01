Sampdoria surpreende e vence a Juve A equipe do Sampdoria se transformou na principal surpresa da 22ª rodada do Campeonato Italiano, aberta nesta quarta-feira com nove partidas. Mesmo jogando em Turim, a equipe bateu a líder Juventus por 1 a 0 e chegou à 5ª posição no campeonato, com 35 pontos ganhos. O único gol do jogo foi marcado por Diana. Apesar da derrota, a Juve se manteve na ponta da tabela com 50 pontos ganhos - cinco a mais que o vice-líder Milan, que goleou o Messina por 4 a 1 jogando fora de casa. O argentino Crespo e o dinamarquês Tomasson foram os destaque do Milan, com dois gols cada. Zampagna fez o gol de honra do Messina. Em Milão, a Internazionale fez o dever de casa e venceu o Atalanta por 1 a 0 com gol de Martins. Agora é a terceira colocada com 38 pontos. A rodada será completada nesta quinta-feira com a partida entre Bolonha e Parma. Veja todos os resultados do Campeonato Italiano, nesta quarta-feira: Fiorentina 1 x 2 Palermo Inter de Milão 1 x 0 Atalanta Juventus 0 x 1 Sampdoria Lazio 0 x 0 Brescia Lecce 1 x 1 Roma Livorno 1 x 1 Reggina Messina 1 x 4 Milan Siena 2 x 2 Cagliari