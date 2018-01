Sampdoria vence Milan; Juventus lidera A Sampdoria venceu o Milan por 2 a 1 neste domingo e assumiu a segunda posição na classificação do Campeonato Italiano 2005/06, ao chegar a sete pontos, junto com Lazio e Palermo. Os gols do jogo foram de Bonazzoli e Tonetto, para a Sampdoria, com Gilardino descontando para os milanistas, que caem para a décima posição, com quatro pontos. Já a Juventus continua na ponta ao conseguir sua terceira vitória em três partidas. Venceu o Ascoli em Turim por 2 a 1 (os dois gols foram de Del Piero, com Cariello descontando para o Ascoli) e soma nove pontos, com 100% de aproveitamento. A liderança, porém, pode ser dividida com o Livorno, que também pode chegar aos nove pontos se vencer a Roma, no jogo que acontece ainda neste domingo, encerrando a rodada. Os outros resultados dos jogos deste domingo foram: Cagliari 1 x 1 Messina; Fiorentina 4 x 2 Udinese; Lazio 3 x 1 Treviso; Reggina 1 x 3 Chievo Verona; e Siena 1 x 2 Palermo.