Sampdoria vence o Brescia e pega a Inter de Milão na Copa da Itália

A Sampdoria foi a última a garantir vaga nas oitavas de final da Copa da Itália. Nesta quinta-feira, a equipe fechou a quarta fase da competição ao vencer por 2 a 0 o Brescia, em casa. Os gols de Gabbiadini, de pênalti, no primeiro tempo, e Bergessio, já na etapa final, definiram o resultado.

Agora, a Sampdoria terá uma dura tarefa nas oitavas de final, fase do torneio na qual entram as principais equipes do país, e enfrentará a Inter de Milão. A partida que definirá uma vaga nas quartas de final acontecerá no Giuseppe Meazza, em Milão, no próximo dia 14.

Outro time que garantiu-se nas oitavas de final nesta quinta, mas com muito mais dificuldade, foi o Cagliari. Atuando em casa, a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Modena no tempo normal. Na prorrogação, chegou a estar perdendo por 4 a 3, mas foi buscar o empate a dois minutos para o fim. Somente nos pênaltis, buscou o triunfo por 5 a 4 e avançou.

Nas oitavas, o Cagliari enfrentará o lanterna do Campeonato Italiano, o Parma, na casa do adversário, também no dia 14. Além dos dois confrontos já citados, a próxima fase da Copa da Itália terá: Fiorentina x Atalanta, Juventus x Verona, Milan x Sassuolo, Napoli x Udinese, Roma x Empoli e Torino x Lazio.