Samsung anuncia fim do patrocínio ao Corinthians

A Samsung, empresa coreana de eletrônicos, anunciou na manhã desta Terça-feira o fim do contrato de patrocínio com o Corinthians, que começou em 2005 e que cuja renovação tinha validade até o fim de 2008, por R$ 17,6 milhões (US$ 9 milhões). A decisão do fim do acordo, segundo comunicado da empresa, é do clube, que não aceitou uma redução de valores, como previsto no contrato. Esta diminuição no pagamento ao time alvinegro se deve ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro contrato, de cerca de US$ 6,1 milhões, tinha uma cláusula de performance, que previa uma bonificação para o time caso os campeonatos disputados fossem vencidos. Foi por isso que o time passou a receber US$ 6,7 milhões no ano passado, reflexo do título do Brasileirão de 2005 e da vaga na Copa Libertadores 2006. A Samsung diz que tentou ainda uma renovação do contrato para até 2009, mas esta oferta também foi recusada pelos dirigentes. "A empresa reconhece a força da marca do clube e considera satisfatórios os resultados obtidos ao longo desses dois anos e meio de parceria", diz o comunicado. Por outro lado, a diretoria corintiana preferiu encerrar o acordo com a empresa por acreditar que pode conseguir um patrocínio que renda mais dinheiro mesmo com o time na segunda divisão do campeonato nacional, pois a exposição do time na mídia deve ser bem maior na nova temporada. Não há prazo para se definir o novo patrocinador.