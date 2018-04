Samudio se machuca e desfalcará Cruzeiro na estreia

BELO HORIZONTE - O lateral-esquerdo Miguel Samudio está fora da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, domingo, contra a URT, no Mineirão. Isso porque o jogador paraguaio, contratado junto ao Libertad nesta janela de transferências, sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o treinamento da manhã de terça-feira na Toca da Raposa.

Segundo o Cruzeiro o jogador da seleção paraguaia se submeteu a um exame de imagem na tarde da terça-feira que detectou a contusão. O clube não divulgou um prazo para recuperação do lateral, apenas informou que Samudio já iniciou o tratamento para ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira "o mais rápido possível".

No departamento médico celeste, Samudio vai fazer companhia ao zagueiro Vilson, que chegou ao clube machucado e ainda não sabe se vai ficar para a temporada. Nilton, que também estava lesionado, foi liberado para treinar no gramado e iniciar o trabalho de preparação física na terça-feira.