Samuel Eto´o volta a treinar quinta-feira no Barcelona O atacante camaronês Samuel Eto´o voltará quinta-feira a treinar com seus companheiros de Barcelona, 18 semanas depois de sofrer rompimento do menisco do joelho direito durante a partida entre sua equipe e o Werder Bremen, em 27 de setembro, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A previsão inicial seria de entre cinco e seis meses de recuperação, que acabaram caindo para quatro. A reincorporação de Eto´o ao grupo é a última fase de sua recuperação antes de receber alta médica e retornar às competições oficiais - o que pode acontecer no fim de semana de 10 e 11 de fevereiro, contra o Racing Santander, pelo Campeonato Espanhol. Após ser operado no dia seguinte à lesão, o camaronês começou a flexionar a perna em 9 de outubro, depois de duras sessões de três horas de fisioterapia diárias. O jogador voltou a pisar no gramado do Camp Nou em 15 de dezembro, para seguir um plano específico de treinamentos com vistas à reincorporação com os demais companheiros, prevista para esta quinta. Até a sua contusão, Eto´o havia marcado quatro gols na temporada. Com o camaronês, o Barça tinha uma média de 2,5 gols por jogo no Espanhol, que caiu para 2,1 sem sua presença. Samuel Eto´o marcou 68 gols pelo Barcelona desde que chegou ao clube, em 2004, procedente do Mallorca.