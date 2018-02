Samuel se machuca e deve desfalcar Inter na temporada

O zagueiro argentino Walter Samuel, da Inter de Milão, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no clássico deste domingo contra o Milan, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, e deve desfalcar a equipe pelo restante desta temporada. O jogador se machucou aos 37 minutos da partida, vencida por sua equipe por 2 a 1, ao tentar roubar uma bola do meio-campo brasileiro Kaká dentro da área. Samuel foi levado a uma clínica pouco depois de se lesionar e teve a área imobilizada. De acordo com o site da Inter, o jogador viajou à Argentina para um período de descanso.