Samuel se recupera e deve reforçar a Inter de Milão

Sem atuar pela Inter de Milão desde o começo de dezembro, o zagueiro argentino Walter Samuel voltou a treinar com o restante do elenco nesta quinta-feira e deve reforçar a equipe no confronto da próxima semana, contra o Chievo, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.

Na partida contra o Rubin Kazan pela Liga dos Campeões, o zagueiro sentiu uma lesão muscular na perna direita. E desde então, ele estava em processo de recuperação.

Com o período de recesso no Campeonato Italiano, o elenco da Inter de Milão viajou a Abu Dabi, nos Emirados Árabes, para realizar uma melhor preparação. "Este período em Abu Dabi está sendo excelente em diversos aspectos, os jogadores tiveram a chance de entrar em contato com uma realidade", avaliou o técnico Jose Mourinho. Em 2 de janeiro, a equipe italiana fará um amistoso contra o Al Hilal.